Streep door kerstconcerten Toppers: ’Met pijn in ons hart’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Gerard Joling, René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit (v.l.n.r.). Ⓒ ANP/HH

De concertreeks van de Toppers die rond kerst zou plaatsvinden in Rotterdam Ahoy gaat niet door. De ’aanhoudende onzekerheid en beperkingen’ rondom het coronavirus is voor de organisatie reden om een streep te zetten door de Christmas Party of the Year.