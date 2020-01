Jort Kelder na Op1-rel met Sander Schimmelpenninck: ’Het raakt me in mijn hart’

Jort Kelder en Sander Schimmelpenninck waren beiden in de race om Op1 een avond te presenteren met een partner. Even leek dat te zorgen voor onderlinge competitie, maar de twee hebben inmiddels met elkaar gesproken en zijn weer goede vrienden. Ⓒ Hollandse Hoogte

In zijn podcast heeft Sander Schimmelpenninck onthuld hoeveel moeite hij had om ’ja’ te zeggen op zijn huidige rol als talkshowpresentator op donderdagavond voor Op1. Zijn voorganger als Quote-hoofdredacteur Jort Kelder zou daarin volgens hem nog een verrassende rol hebben gespeeld. „Iedereen zit toch wel alles uit de trukendoos te halen.” Jort Kelder reageert op zijn beurt: „Het raakt me in mijn hart.”