Sander Schimmelpenninck reageert op ’dolkstoot’ Jort Kelder

Het Parool deelt zaterdag in de krant onder het kopje ’dolkstoot’ hoe Schimmelpenninck zijn voorganger gevraagd zou hebben om ’vaderlijk advies’. Jort Kelder, zelf in de running voor Op1 als duo met Fidan Ekiz, zou Schimmelpenninck daarop geadviseerd hebben het aanbod af te slaan.

Ze baseren zich op de podcast van Schimmelpenninck. Daarin laat deze zelf weten dat Jort hem geadviseerd zou hebben: ’Het Is wel een gedoe, dat moet je wel willen. Je hebt nu nog een maagdelijk imago. Ik zou het niet doen.’ Kelder zou bovendien gezegd hebben dat hij het zelf ook niet zou doen, omdat hij ’er niet in geloofde’.

Toen Schimmelpenninck later bij de NPO zijn weigering besprak en daarbij opmerkte dat ’Jort het ook niet wilde’, zouden zij een appje van Jort Kelder hebben laten zien, waarin hij de NPO liet weten dat hij ’in februari wel’ zou willen. Schimmelpenninck concludeert in zijn podcast: „Iedereen zit toch wel alles uit de trukendoos te halen. Mij eruit te praten omdat ze er zelf belang bij hebben. Zonder Jort nu te kort te willen doen, ik dacht ook f*ck it, uiteindelijk moet ik toch zelf de beslissing nemen.”

’Mistig proces’

Het Parool typeert het verhaal als een ’dolkstoot in de rug’. Op Twitter reageert Schimmelpenninck zaterdag daarop: „Dit is behoorlijk uit zijn verband gerukt. Een dolkstoot was het zeker niet, een mistig proces was het wel.”

Het management van Kelder laat zaterdag aan De Telegraaf weten dat er ’weinig van klopt’ en er ’te veel context is’, maar dat Jort Kelder verder niet wil reageren.