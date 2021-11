Estland trapt songfestivalseizoen af

Tot half december werken de Esten in totaal vier rondes af, waarna de zoektocht naar een kandidaat en liedje begin februari wordt hervat. Op 12 februari vindt de finale plaats.

In de eerste kwartfinale kwamen twee oude bekenden in actie. Evelin Samuel, die in 1999 namens Estland zesde werd in Jeruzalem, en Stig Rästa, samen met Elina Born zevende in Wenen in 2015, haalden allebei de volgende ronde.

België en Georgië hebben overigens al hun artiest intern gekozen. Voor België gaat zanger Jérémie Makiese naar Turijn en de band Circus Mircus is de Georgische inzending.