Herstel zoon (14) Wolter Kroes gaat lang duren: ’Strijd van maanden’

Thomas botste vorige week met zijn elektrische fiets frontaal tegen een scooter. Hierdoor liep hij een breukje in zijn schedel op en een zware hersenschudding. „Wat waren we vorige week ontzettend geschrokken met het ongeluk van onze grote vriend”, begint Wolter zijn verhaal. „We zijn nu een weekje verder en ik kan jullie vertellen dat het herstel lang gaat duren.”

Desondanks is er ook positief nieuws. „Waar hij in het begin totaal onbereikbaar was, kunnen we nu weer normaal met hem praten. Zijn lichaam herstelt dus goed van de klap”, aldus Wolter. „Hij ligt de hele dag in een donkere kamer omdat dat het herstel aan zijn hoofd goed bevordert. We merken dat zijn gezicht ook langzaam weer sterker wordt. Zijn gehoor is nog hetzelfde, daar valt dus nog een hoop te winnen.”

Al met al wordt het volgens de volkszanger „een strijd van maanden”. „Maar we zijn zo intens dankbaar dat we met hem kunnen knuffelen en bij ons hebben en lekker kunnen verwennen. Ik denk dat elke vader of moeder dat wel herkent. Je kind is het allerbelangrijkste in je leven.”