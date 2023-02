Acteur Armie Hammer opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag

Armie Hammer Ⓒ Getty Images

Armie Hammer is weer beschuldigd van seksueel wangedrag. Volgens muziekblad Rolling Stone kreeg de acteur vanwege de aantijgingen eerder deze maand een tijdelijk straatverbod. De 36-jarige Hammer hoort woensdag tijdens een zitting in de rechtbank van Aspen in Colorado of het een permanent straatverbod zal worden.