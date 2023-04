Nachtelijke oefening voor processie rond kroning Charles

De tocht leidt langs onder meer The Mall en Parliament Square naar Westminster Abbey, waar de kroning plaatsheeft. De route is ongeveer 2 kilometer lang. Na de dienst vindt de processie plaats in omgekeerde richting. Koning Charles en koningin-gemalin Camilla rijden op 6 mei mee per koets.

Meer dan 6000 leden van de Britse strijdkrachten en bijna 400 militairen uit de Gemenebestlanden werken mee aan de processie. Het wordt daarmee de grootste militaire ceremoniële operatie in zeventig jaar.