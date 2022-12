Modehuis Balenciaga trekt aanklacht tegen makers omstreden campagne in

Het modehuis diende na de ophef over de vorige week verschenen campagne een aanklacht in. Zowel de producent als de setontwerper lieten daarop weten niet verantwoordelijk te zijn geweest voor het eindresultaat. Balenciaga kreeg daarnaast van mensen uit de modewereld de kritiek dat het bedrijf niet anderen de schuld moest geven van zijn eigen reclamecampagne.

Bekijk ook: Balenciaga biedt excuses aan voor controversiële campagne

Balenciaga biedt in een nieuwe verklaring opnieuw zijn excuses aan voor de offline gehaalde foto’s. Daarnaast laat het bedrijf weten enkele veranderingen door te voeren. Zo komt er onder meer een team dat extra controles zal doen tijdens het maken van campagnes, gaan medewerkers van het modehuis op bezoek bij instellingen die strijden voor kinderbescherming en doet Balenciaga een donatie aan dergelijke organisaties.

Kim Kardashian

Op de campagnefoto’s was, naast jonge meisjes met knuffels in tuigjes en andere bdsm-attributen, ook een computer te zien met ingezoomd op het scherm een document dat verwijst naar een rechtszaak over kinderpornowetgeving. Balenciaga haalde de campagne na de kritiek gelijk offline.

Kim Kardashian, die vaak met het merk samenwerkt, zei te heroverwegen of ze dat in de toekomst wil blijven doen. Volgens entertainmentsite TMZ heeft de realityster voor volgend jaar al een deal afgeslagen.