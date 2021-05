Na vertrek uit Hengelo toch zesde seizoen voor de Meilandjes

Het vijfde seizoen van de realityserie wordt maandagavond afgesloten op SBS6. In de reeks was onder meer te zien hoe Martien Meiland en zijn gezin moeten vertrekken uit Hengelo, waar ze een nieuw chateau wilden beginnen. Vanwege problemen met het bestemmingsplan was dat echter niet mogelijk. Waar het volgende seizoen over gaat, is nog niet duidelijk.

Chateau Meiland is sinds 2019 een grote kijkcijferhit van SBS6. In datzelfde jaar won het programma ook de Gouden Televizier-Ring.

De Meilandjes maakten in 2007 hun debuut op televisie in het AVROTROS-programma Ik Vertrek. In de aflevering was te zien hoe de familie een bed and breakfast begon in een Frans kasteel. Na twee jaar keerde het gezin terug naar Nederland. Toen de Meilandjes opnieuw naar Frankrijk vertrokken, kregen ze een eigen realityserie bij SBS6.