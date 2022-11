The Weeknd in juni naar Amsterdam

Oorspronkelijk zou The Weeknd al in oktober 2020 in de Ziggo Dome optreden. Vanwege de coronacrisis werd die show eerst doorgeschoven naar oktober 2021 en later naar oktober 2022. Vorig jaar zette The Weeknd echter plots een streep door zijn hele tour.

De Canadese artiest verklaarde destijds dat hij het „groter en specialer” wilde aanpakken. „En dat vraagt om stadions”, zo stelde hij. Fans die een kaartje hadden, moeten nu opnieuw in de wachtrij staan. Zij kregen namelijk hun geld terug.

De tour van The Weeknd staat in het teken van het album After Hours uit 2020 en de opvolger Dawn FM, dat in januari uitkwam. De hitsingle Blinding Lights, afkomstig van de eerste plaat, werd over de hele wereld een megahit. Ook in Nederland brak het talloze records. Zo was de single in de Top 40 de eerste hit ooit die drie keer de eerste plek wist te bereiken.