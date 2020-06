Fox News-presentator blundert met John Lennon

Kilmeade was live op de zender toen hij stevige kritiek uitte op burgemeester van New York, Bill de Blasio, die eerder deze week in zijn speech refereerde aan het nummer Imagine van John Lennon. „We speelden het tijdens mijn inauguratie en ik denk dat iedereen die het nummer hoort zich afvraagt: het zou de wereld eruitzien als we niet zo veel beperkingen zouden hebben als nu?”

De Fox News-presentator kwam woorden te kort om zijn standpunt te maken, maar zei uiteindelijk: „John Lennon zou op dit moment niet veilig zijn in deze stad. Hij zou zich schuilhouden in zijn appartement.”

Verontwaardiging

En aangezien Lennon veertig jaar geleden evenmin ’veilig was in New York’, was de verontwaardiging om Kilmeades uitspraak dan ook groot. „John Lennon, de man die we ons herinneren als zich veilig voelende inwoner van New York”, schrijft iemand sarcastisch op Twitter. Een ander reageert met: „John Lennon had nu ongetwijfeld vooropgelopen in de demonstraties.”

John Lennon, die op 9 oktober tachtig jaar zou zijn geworden, werd op 8 december 1980 voor zijn woning in New York doodgeschoten door Mark Chapman. Eerder die dag had de legendarische oprichter van The Beatles zijn moordenaar nog een handtekening gegeven. Vijf jaar na zijn dood werd in Central Park gedenkplaats Strawberry Fields geopend.