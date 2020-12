’Soul’: De hemel volgens Pixar

Premium VROUW magazine

’Volgend jaar word ik 70. Daar moet ik vooral om lachen’

Wat een jaar hebben we – bijna – achter de rug! Deze vrouwen stonden in 2020 volop in de schijnwerpers. Hoe kijken ze daar nu op terug? Beppie Melissen (69) won een Gouden Kalf voor haar rol als dementerende oma in de film Kapsalon Romy (te zien via Videoland of online). Beppie is getrouwd.