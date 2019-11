Susan Visser: ’Aangerand in tram, niemand deed iets’

„Ik werd letterlijk in mijn kruis gegrepen in de tram door een man, op klaarlichte dag”, vertelde Visser (nu 54). „Ik ging gillen en werd woedend. Maar niemand deed iets, ook niet de tramchauffeur. Toen de man het nog een keer wilde doen, duwde ik zijn hand weg. Daarna sloeg hij mij in het gezicht - en nog steeds deed niemand iets. Alle andere mensen bleven stil zitten.”

De ster uit Gooische Vrouwen beklemtoont dat haar verhaal niet uniek is. „Iedere vrouw heeft zulke verhalen, het is absurd. Het perverse is dat je het vooral meemaakt als je heel jong bent: je wordt geseksualiseerd terwijl je zelf nog helemaal niet seksueel actief bent. Echt, what the fuck, hoe haalt iemand het in zijn hóófd?! Je houdt ook op een gegeven moment op met erover te praten, omdat je denkt dat het normaal is. Nee, het ís niet normaal.”

De actrice spreekt zich ook nog uit voor diversiteit, ’vooral op de topposities in ons land’. „Alleen op die manier gaan de blinde vlekken weg die je krijgt als er maar één soort machthebber is, als er maar één soort mensen in de top van Nederland te vinden is. Die groep heeft geen idee hoe de maatschappij voor andere mensen is.”