Bono verbrak vriendschap met Michael Hutchence - een jaar vóór zijn dood

Sterren

Rapper Takeoff (28) van hiphopformatie Migos doodgeschoten

Rapper Takeoff, bekend van de hiphopformatie Migos, is overleden. De 28-jarige rapper is ernstig gewond geraakt bij een schietpartij in Houston, Texas, waarna hij aan zijn verwondingen is gestorven. Dat heeft de politie bevestigd tegenover Amerikaanse media.