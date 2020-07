50 Cent heeft spijt van bespotten Megan Thee Stallion

Megan kwam maandag via Instagram met een update over haar gezondheid. Ze liet weten dat ze een operatie had ondergaan om de kogels uit haar voeten te laten verwijderen. 50 Cent postte later een deel van de video, waarin Megan haar frustratie uit over mensen die onzinberichten over het incident delen. De rapper betreurt dat hij die beelden gedeeld heeft.

„Jemig, ik dacht niet dat deze bizarre gebeurtenis echt was. Het klonk zo gek”, schrijft 50 Cent. „Megan, ik ben blij dat je je beter voelt en ik hoop dat je mijn excuses kunt accepteren. Ik heb een meme gepost die rondzwierf. Ik zou dat niet hebben gedaan als ik wist dat je echt pijn had. Sorry.”

Op sociale media werd er door meer mensen luchtig over de schietpartij gesproken. „Voor jullie op het internet zal het best grappig zijn en niets meer dan weer iets om over te praten, maar dit is mijn leven. Ik ben echt gebroken en getraumatiseerd”, zei ze eerder daarover.