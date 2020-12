Bram van der Vlugt en Jan Kooijman maken onlinedetective

Ook Louise Korthals, Matteo van der Grijn, Wim Daniëls, Kiki Schippers en Thomas Cammaert spelen rollen. Het project is ontwikkeld door theaterbureau Hummelinck Stuurman en geïnspireerd op een Belgisch project, Schuld en Onschuld, dat eerder dit jaar een groot succes was bij de zuiderburen. Een tweede reeks is in de maak.

Kaartjes voor de hele reeks kosten 15 euro en kunnen worden gekocht op www.schuldofonschuld.nl. Wie meedoet, krijgt een code waarmee alle filmpjes kunnen worden gekeken. Het is voor het eerst dat in Nederland zo'n onlinerechtszaakspel wordt gelanceerd.