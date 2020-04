Samantha de Jong ’in kritieke toestand’ in ziekenhuis na ongeluk

De chauffeur van de auto verloor de macht over het stuur en is onder andere tegen het hekwerk van een viaduct gebotst. Samantha, die als bijrijder in het voertuig zat, zou met spoed naar het ziekenhuis zijn afgevoerd.

„De vraag is nog of Samantha dit zal overleven en als dit al het geval is, wat de blijvende schade zal zijn”, zou Jake aan het SBS6-programma verteld hebben. Aan De Telegraaf nuanceert hij zijn uitspraken maandagochtend. Hij laat weten dat hij niet met zekerheid kan zeggen hoe de voormalige realityster eraan toe is, omdat hij zelf geen contact meer met haar heeft. Hij baseert zich op bronnen uit Samantha’s woonplaats Scheveningen.