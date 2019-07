Castingbureaus starten eerlijke vakvereniging

Het plan komt van castingbureaus Oi Mundo Casting, Groen Casting, Saida Casting, Marina Wijn Casting en Buddy Film Casting. Daarnaast hebben drie grote kindercastingbureaus zich bij de DCDG aangesloten, te weten Jut & Jul Casting, Elskes Kast Casting en Martha Mojet Casting.

De Dutch Casting Directors Guild wil intensief samenwerken en doorlopend in gesprek blijven met ACT, de vakvereniging voor acteurs, en de NAA, de belangenvereniging voor agenten en uitvoerend kunstenaars.

„Er is de afgelopen anderhalf jaar veel kritiek geuit op de macht van grote castingbureaus en het feit dat niemand ingreep bij vermoedens van ongepast gedrag”, melden de oprichters. „Die situatie willen we actief doorbreken door een podium te bieden waar dat soort zaken kan worden besproken. Een lidmaatschap van de vakvereniging moet de waarde krijgen van een keurmerk: wij staan voor een veilige en transparante manier van werken.”

Job Gosschalk

Het Openbaar Ministerie heeft nog steeds geen beslissing genomen over de mogelijke vervolging van voormalig castingdirector Job Gosschalk. Hij werd begin januari gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij een zedendelict.

De voormalige castingkoning van Nederland ontkent dat hij tijdens het casten van acteurs strafbare feiten heeft gepleegd. Wel erkende hij ruim een jaar eerder, toen hij zijn werkzaamheden neerlegde, „bepaalde grenzen te hebben overschreden.” Veel media tekenden anoniem verklaringen van acteurs over ongepast gedrag van Gosschalk op, maar echte aangiftes bleven lange tijd uit.

Gosschalk was de afgelopen twee decennia verantwoordelijk voor de casting van vrijwel alle grote film-, televisie- en theaterproducties in Nederland namens het bedrijf Kemna Casting, dat zijn naam intussen veranderd heeft naar Post Casteleijn. Ook maakte hij zelf films en musicals, zoals De Marathon. Post Casteleijn is vooralsnog niet bij de DCDG aangesloten.