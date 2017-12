Vader Albert Verlinde (85) overleden

Albert schrijft op zijn Facebook: „Het zijn verdrietige dagen. Afgelopen dinsdag overleed mijn lieve papa Bert Verlinde op 85 jarige leeftijd. Hij was op, dus is het goed maar wat zal ik hem missen die lieve grote man en alle gesprekken. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij. Het is voorbij.”

Het afscheid zal volgens de rouwadvertentie in de Telegraaf in besloten kring plaatsvinden. In datzelfde bericht staan de namen van Albert en zijn ex-man Onno Hoes naast elkaar vermeld

Eind november vertelde Albert nog in een filmpje voor KWF Kankerbestrijding over de ziekte die zijn vader tweemaal trof. „Mijn vader is een hele lieve vader en heeft altijd hard gewerkt voor zijn vier kinderen, zodat we het goed zouden hebben en dat hebben we ook. De eerste keer waren we zo hoopvol en dachten: ’Dit wint hij gewoon’. De tweede keer denk je: ’Dat kan niet, je kunt niet twee keer kanker overwinnen, nu moeten we echt rekening houden met dat het voorbij is. Dan is hij zeventig geworden, niet oud, maar dan hebben we hem wel tien jaar langer kunnen hebben. We hebben veel gehuild, een beetje afscheid genomen ook’.”

Hij vult vervolgens in de video aan over dat z’n vader nadat ze voor de tweede keer het verschrikkelijke nieuws kregen, dat toch niet direct het einde bleek: „Hij is er nog steeds, 85. Hij staat symbool voor hoop.”