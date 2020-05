Corona maakt leven acteur Nick Cordero tot een hel

Nick Cordero samen met zijn vrouw Amanda Kloots en hun zoontje Elvis. Ⓒ Getty Images

Broadway-ster Nick Cordero vecht al sinds eind maart in het ziekenhuis voor zijn leven. De 41-jarige Canadees raakte besmet met het coronavirus, met als gevolg daarvan dat er meerdere complicaties optraden. Blijvende longschade, een amputatie van zijn rechterbeen, bloedstolsels en nog veel meer ellende. Het leven van de veelbelovende acteur veranderde in korte tijd in een hel!