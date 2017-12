Dochtertje Rafael van der Vaart en Estavana Polman gedoopt

Estavana plaatste zaterdag een foto op Instagram waarop te zien is dat Jesslynn onder toeziend oog van haar trotse ouders wordt gedoopt. „Wat een dag!„schrijft Polman bij de plaatje. „We willen iedereen bedanken voor een fantastische dag.” Met daaronder de hashtags onzekleinemeid en doop.

Lees volgende week woensdag alles over de doop van Jesslynn in een exclusieve reportage in de Telegraaf

Polman eindigde vorige week op het WK Handbal in Duitsland met het oranje damesteam op de derde plaats. Rafael, zijn zoon Damián en Jesslynn waren bij de belangrijkste wedstrijden aanwezig als supporters.