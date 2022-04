’Die Wannsee Konferenz’ toont raamwerk genocide

Premium Buitenland

Oorlog gaat nieuwe fase in: elitesoldaten Oekraïne wachten Russen op in Donbas

De oorlog in Oekraïne komt in een nieuwe, mogelijk nog wredere fase. Want nu het Russische leger zich heeft teruggetrokken uit Kiev, dreigt de Donbas-regio volledig overrompeld te worden. Al zullen de Russen er wel oog in oog komen te staan met de beste troepen van het Oekraïense leger.