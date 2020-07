Sarah Ferguson jurylid van nieuw dansprogramma met paarden

Er is ook al een pilotaflevering van Dancing With Horses in Groot-Brittannië opgenomen waar ’Fergie’ bij aanwezig was. „Ze was een jurylid en ze was fantastisch om mee samen te werken”, zegt producent Claudia Rosencrantz.

De testaflevering was volgens Rosencrantz een succes. „Ik had het idee voor het programma ook al acht jaar in mijn hoofd. Het is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Het is net als Dancing With The Stars, maar dan is je partner een paard. Het is een uitermate ingewikkelde, maar fantastische show.”

Voor de opnames werden speciaal hiervoor getrainde paarden uit Groot-Brittannië en Frankrijk ingevlogen. De Amerikaanse dierenwelzijnsorganisatie American Humane hield tijdens de opnames een oogje in het zeil om te controleren of er netjes met de dieren werd omgegaan.