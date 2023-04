Ben Cramer en Joan Franka trappen nieuwe reeks Renze Op Zondag af

Franka zal gaan vertellen over haar toekomstplannen, maar ook de reacties die zij kreeg op haar onthulling dat ze haar deelname aan het Eurovisie Songfestival als "naar" heeft ervaren komen aan bod. Zanger Ben Cramer is uitgenodigd omdat zondag na 35 jaar het doek valt voor The Phantom of the Opera. Cramer voerde de musical midden jaren negentig honderden keren op.

Bekijk ook: Joan Franka wilde veelbesproken tooi niet dragen tijdens Eurovisie Songfestival

Andere gasten zijn marathonloper Abdi Nageeye, journalist Bas Haan en radioduo Mattie Valk en Marieke Elsinga.

De talkshow Renze Op Zondag vervangt Humberto Op Zondag van Humberto Tan. Eerder waren er ook zaterdagedities van deze talkshows, maar die zijn sinds dit nieuwe seizoen geschrapt wegens tegenvallende resultaten.