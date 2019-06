Blue Man Group ook muzikaal spektakel

Daar zijn ze weer, de drie bekendste blauwe mannen ter wereld. In september komen ze naar Nederland. Ⓒ Foto BMG Tour Marketing

Terug van weggeweest in september: de Blue Man Group. Drie blauwe mannetjes in een zee van show, comedy, theater én muziek, die tien jaar na hun laatste bezoek aan ons land in september naar AFAS Live komen. Tijdens een exclusief kijkje voor en achter de schermen: „Muziek is de lijm die alles bijeen houdt.”