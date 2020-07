Roxeanne Hazes ’verliefd’ op naaktfoto

„Er zal altijd iemand zijn die niet ziet wat je waard bent. Zorg dat diegene niet je eigen spiegelbeeld is. Geef jezelf de liefde die je ook zo graag aan anderen geeft, want van jezelf houden is geen ijdelheid, maar geestelijke gezondheid. Ik ben verliefd op deze foto, die vorig jaar geschoten werd”, schrijft Roxeanne op Instagram.

’Body positivity’

Momenteel is ’body positivity’ een hot item. Linda de Mol liet zich naakt fotograferen voor de cover van haar gelijknamige blad, wat de tongen losmaakte. Zelf zei ze op het commentaar dat de bewuste foto bewerkt zou zijn: „Wat betreft de suggesties dat er sprake zou zijn van Photoshop (sommigen beweerden zelfs dat er een heel ander lichaam aan mijn hoofd geplakt is) kan ik garanderen dat ik ABSOLUUT niet slanker of strakker geshopt of hoe dan ook veranderd ben.”

Linda voegde daar aan toe: „Dan zou dit zijn doel natuurlijk ook compleet voorbijschieten. Het idee alleen al: aandacht besteden aan bodypositivity en dan met een bewerkte foto aan komen. ’Het kan niet, die best dunne armen met dat brede onderlijf’, schreef iemand. Tja, dat is dus mijn lijf. Als ik had gefotoshopt, had ik mezelf wel een taille gegeven.”