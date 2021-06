Hé, er is een bal op de tv

Premium Verhalen achter het nieuws

’BzV’-Rianne vanuit Denemarken: ’We denken aan een derde kindje’

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Rianne Blom (34), bekend van het tv-programma ’Boer Zoekt Vrouw’. Afgelopen april emigreerde ze met haar boer Jan (35) en hun twee zoons naar Denemarken „We merken hier op de boer...