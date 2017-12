Vader Matt Damon overleden

Kent overleed al op 14 december, maar het nieuws over zijn dood is nu pas bekend. De afgelopen maanden ging het al wel steeds slechter met de vader van de acteur. Matt riep zijn fans onlangs nog op om te bidden voor Kent. Ook miste hij de BAFTA Awards in oktober omdat het plotseling slechter ging met zijn vader.

Het is nog meer slecht nieuws voor de acteur, die momenteel sowieso door een roerige fase in zijn leven gaat. Onlangs tekenden 20.000 mensen een petitie om ervoor te zorgen dat Matt niet te zien is in Ocean 8. Dit allemaal omdat hij volgens sommigen Harvey Weinstein geholpen zou hebben en daarnaast gezegd heeft dat hij best met mensen wil werken die beschuldigd worden van ongepast seksueel gedrag.