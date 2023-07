Douwe Bob ziet dochters momenteel niet: ’Heel moeilijk’

De artiest heeft drie kinderen bij drie verschillende vrouwen. Met de moeder van zijn zoontje is hij samen. Over de situatie met de andere vrouwen kan Douwe Bob naar eigen zeggen niets delen. „De moeders van mijn dochters willen niet in de media en dat respecteer ik. Ik heb nu dus te maken met drie vrouwen met verschillende achtergronden die allemaal andere ideeën hebben over het leven en de toekomst. Waardoor ik mijn dochters minder zie dan mijn zoon. Of eigenlijk: ik zie ze momenteel helemaal niet. En dat vind ik heel moeilijk.”

Daar heeft de zanger „zelf ook de hand” in. „Ik vind het superbelangrijk dat ze allemaal opgroeien met een vader met wie ze een goede band hebben. Dus ik wil daar serieus werk van maken, alleen liggen er nog een aantal obstakels die we uit de weg moeten ruimen.”

Douwe Bob zou het liefst met al zijn kinderen bij elkaar wonen. „Ik wil gewoon heel graag mijn kinderen bij me hebben.”