Aretha-docu in première op festival Rotterdam

Amazing Grace is een registratie van de opnames van het gelijknamige gospelalbum dat Franklin in 1972 maakte met het koor van de New Bethel Baptist Church in Los Angeles. Omdat er problemen waren met de geluidsbewerking van de film, werden de prints in een kluis gelegd bij studio Warner. Hier bleven ze liggen tot 2007. Toen Warner de film alsnog wilde uitbrengen, deed Franklin alles dat juridisch in haar macht lag om de release te voorkomen.

Na haar dood in 2018 gaf haar familie alsnog toestemming. De film beleefde de wereldpremière in het voorjaar op het festival Doc NYC en kreeg lyrische recensies. Amazing Grace staat inmiddels te boek als het best verkochte gospelalbum aller tijden.

De film draait vanaf 31 oktober in de Nederlandse bioscopen. Het Summer Nights-festival wordt dit jaar voor de eerste keer gehouden en is een initiatief van bioscopen KINO en Pathé.