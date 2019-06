UFC ziet gevecht Tom Cruise en Justin Bieber wel zitten

„Ik zou wel gek zijn als ik dit gevecht niet zou laten plaats vinden. Er zijn wel vaker mensen die elkaar uitdagen om de strijd met elkaar aan te gaan, maar daar besteed ik doorgaans niet veel aandacht aan. Maar nu heb ik een telefoontje gehad van wat gasten, ik noem geen namen, die mij verzekerden dat Tom Cruise er wel open voor zou staan. Ik heb hen gezegd: als dat waar is en we iedereen aan boord krijgen, dan moeten we maar eens met elkaar om de tafel gaan zitten”, aldus White.

Of Bieber te porren is voor een ontmoeting met Cruise in de ring valt nog maar te bezien. De Canadese superster reageerde eerder op alle commotie rondom zijn tweet: „Ik zag een interview met Tom op tv dus hij zat in mijn hoofd. Het was gewoon een willekeurige tweet die nergens op sloeg. Dat doe ik wel vaker. Hij zou me waarschijnlijk volledig inmaken. Ik zou dan echt even moeten gaan trainen om weer in vorm te raken, want ik ben nu veel te dun en licht.”

Bekijk ook: Justin Bieber daagt Tom Cruise uit voor gevecht