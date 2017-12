Teller Serious Request over de 3 miljoen euro

Er kan onder meer worden geboden op de opvallende schoenen (maatje 45) van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en het sportbroekje en de schoenen (maat 38) die voetbalster Sherida Spitse droeg tijdens de door de Nederlandse voetbalsters gewonnen EK-finale eerder dit jaar. Zaterdagavond was 1261 euro het hoogste bod dat was gedaan op de kleurrijke schoenen waarmee De Jonge naast de koning op het bordes stond. Voor twee VIP-kaartjes voor een voetbalwedstrijd van AS Roma en een ontmoeting met international Kevin Strootman was 1700 euro het hoogste bod.

De dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn stapten maandagavond het Glazen Huis in Apeldoorn binnen. Ze blijven er tot kerstavond al vastend verzoeknummers draaien.