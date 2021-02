Prins Harry: ’The Crown geeft goed beeld van leven als royal’

„Het is fictief en losjes gebaseerd op de waarheid”, vindt Harry. De prins denkt daarnaast dat het de kijkers zelfs een redelijk goed beeld geeft van het leven als royal. „Wat de druk is die erbij komt kijken als je plicht en dienst boven je familie en al het andere plaatst en wat daarvan komt.”

Harry geeft ook de voorkeur aan de serie boven verhalen over zijn familie in de tabloids. „Dat is het verschil, omdat The Crown overduidelijk fictief is. Kijk ernaar hoe je wilt, maar zulk nieuws wordt gebracht als een feit omdat je zogenaamd nieuwswaardig bent. Daar heb ik echt een probleem mee.”

In de uitzending van de talkshow van James Corden was de prins ook openhartig over de vele media-aandacht voor hem en zijn vrouw Meghan. Harry zei dat die funest was voor zijn mentale gezondheid en dat hij om zijn gezin te beschermen een stap terug heeft gedaan binnen het Britse koningshuis. Ook was er ruimte voor luchtigere onderwerpen. Zo rapte Harry een stukje en vertelde hij dat zijn zoontje Archie dolgraag wafels als ontbijt eet sinds hij een wafelijzer van koningin Elizabeth heeft gekregen.