Ook films uitsluitend op internet maken kans op Oscar

Voorheen moesten films minimaal zeven dagen draaien in de regio van Los Angeles om in aanmerking te komen voor de prestigieuze filmprijzen. Omdat vanwege de coronacrisis bioscopen zijn gesloten en premières er anders uitzien dan gepland, is besloten voor de komende uitreiking een uitzondering te maken. Wel moeten producties aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze uiterlijk zestig dagen voor de digitale release beschikbaar zijn op een online platform enkel beschikbaar voor leden van de Academy.

Wanneer bioscopen weer opengaan, geldt naast Los Angeles ook eenmalig een zevendaagse draaiperiode in zalen in New York City, San Francisco, Chicago, Miami, en Atlanta. Daarnaast werd besloten om de al geplande uitreiking op 28 februari te laten staan.

De Golden Globes maakte dinsdag ook bekend de regels aan te passen voor de show van volgend jaar. Films hoeven ook voor die prijzen niet in de bioscoop te hebben gedraaid.