Andre Hazes en Sarah delen eerste beelden samen

Hoewel er geen tekst of geluid bij het fragment wordt gedeeld, is duidelijk dat André en Sarah het ontzettend goed naar hun zin hebben. Met zijn armen om haar heen gieren ze het uit in de camera. Het is de eerste keer dat ze op sociale media beelden delen van hen samen.

(Tekst loopt verder onder afbeelding)

Ⓒ Instagram

Met Pasen plaatste André al wel een foto van hem en Rudolf van Soelen, de stiefvader van Sarah. Naar aanleiding daarvan vroeg Beau van Erven Dorens dinsdag of hij gewoon een goede vriend van André is of misschien toch iets anders. De zanger bevestigde toen dat hij inderdaad een ’hele goede vriend is’, maar dat hij het ’ook heel goed met zijn dochter kan vinden.’ „Ik ben wel gek op dat meisje, ja”, gaf hij uiteindelijk schoorvoetend toe.