Nieuwe woonplaats voor Lisa Marie Presley: ’Nooit meer terug naar oude huis’

De 52-jarige Presley zou het veel te verontrustend vinden om terug te moeten gaan naar haar woning in Calabasas. De 27-jarige Benjamin Keough schoot zichzelf eerder deze maand in de badkamer in het huis. Nog een paar keer is Lisa Marie Presley daarna naar het huis teruggekeerd, maar dat wil ze nooit meer, volgens een bron van de krant. „Ze wil nooit meer herinnerd worden aan die ochtend.”

Na het vreselijke verlies van haar zoon, verbleef de dochter van wijlen Elvis in een hotel, waarbij ze af en toe nog naar het huis moest om dingen uit te zoeken. Nu heeft ze een nieuwe woonplek gevonden. „Het is de juiste plek voor de familie om een tijdje weg te zijn en in alle rust en privacy te kunnen rouwen. Om te proberen deze moeilijke tijd in hun levens door te komen.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Bel 113 of kijk op www.113.nl