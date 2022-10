Premium Het beste van De Telegraaf

Acteur openhartig over verslavingen Friends-ster Matthew Perry keek dood in ogen: ’2 procent overlevingskans’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Friends-ster Matthew Perry steekt in zijn nieuwe memoires niet onder stoelen of banken dat zijn leven verschillende keren aan een zijden draadje hing. In zijn boek Friends, Lovers and the Big Terrible Thing vertelt de 53-jarige acteur openhartig over zijn verslaving aan alcohol, die al snel leidde tot andere verslavingen. Zo gebruikte hij ook geregeld sterke pijnstillers, waardoor hij zelfs in het ziekenhuis belandde. „De overlevingskans was slechts twee procent...”