Matthew Perry wil met boek over z’n verslaving anderen helpen

„Ik wilde mijn verhaal delen zodra ik niet meer naar de duistere kant zou afglijden”, zegt de 53-jarige. „Ik moest wachten met schrijven totdat ik nuchter was en niet meer in aanraking zou komen met alcohol en verslaving΅, aldus Perry, die het boek uiteindelijk met een duidelijk doel schreef. „Het belangrijkste was dat ik er zeker van was dat het mensen zou helpen.”

In zijn memoires deelt de Friends-acteur dat hij vaak op het randje van de dood zweefde door zijn verslaving. „Ik denk dat mensen die het lezen verrast zullen zijn over hoe slecht het op momenten met me ging en dat ik zo vaak bijna dood was”, zegt Perry tegen People. „Ik schreef dat als ik zou overlijden, het mensen zou shockeren, maar niet zou verbazen. Dat is een hele enge gedachte om mee te leven. Dus ik hoop dat mensen zich erin kunnen herkennen en weten dat deze ziekte (verslaving, red.) iedereen kan treffen. Het maakt niet uit of je succesvol bent of niet, dat maakt de ziekte niets uit.”