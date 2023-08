Amerikaanse ’naakte’ komiek en clown Jango Edwards (73) overleden

Edwards werd geboren in Detroit maar emigreerde in de jaren zeventig naar Europa. Hij trad vooral in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk veel op met voorstellingen waarin hij clowneske sketches afwisselde met kleinkunst en liedjes. Een van zijn kenmerken was dat hij met regelmaat bijna naakt op het podium stond.

De komiek deed ook regelmatig Nederland aan. Een van zijn roemruchtste optredens was in 1979 tijdens de Bikse Fiste, een festival dat tussen 1977 en 1982 in Hilvarenbeek werd gehouden.

Barcelona

Ook was Edwards een van de oprichters van het Festival of Fools, een theaterfestival dat tussen 1975 en 1984 jaarlijks op het NDSM-terrein in Amsterdam plaatsvond. Hij trad hier ook vrijwel jaarlijks op. Later initieerde hij in Barcelona, waar hij sinds 2000 woonde, een doorstart van het Amsterdamse festival.

De komiek opende in 2009 in Barcelona samen met zijn vrouw het New Clown Institute, een school voor clowns waar hij kennis wilde overdragen aan een nieuwe generatie. Ook schreef hij een boek waarin hij zijn ervaringen in het vak deelde, The Clown Bible.