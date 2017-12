Patricia Paay beticht van nepnieuws met plasseksvideo

„Het grootste nepnieuws van 2017 was dat Patricia Paay zichzelf als slachtoffer presenteerde van sexting, terwijl ze zelf de aanstichter was van de affaire door zelf tientallen seksfilmpjes rond te sturen”, schrijft Quote.

Eigen filmpje

Quote baseert zich weer op Panorama, dat schrijft dat de diva het filmpje zelf had gemaakt met de bedoeling het nog eens terug te kijken met het betreffende vriendje, of met wat andere kennissen. Toch een iets ander verhaal dan dat ze zonder het te weten gefilmd zou zijn, en de beelden door een onbekende naar buiten zouden zijn gebracht.

Volgens het blad stuurt Paay namelijk regelmatig seksueel expliciete teksten en video’s naar vrienden en ook naar haar buurman Maarten Oostvogel, over wie ze suggereerde dat hij iets te maken had met het uitlekken van de video. Die uitspraken nam Paay later terug.

De verschillende seksueel expliciete video’s die la Paay zelf verspreid zou hebben, zijn in bezit van advocaat Stefan Kalff, aldus Quote.