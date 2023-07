Bedroefde reacties op dood Sinéad O’Connor: ’Mijn hart breekt’

„Ik vond het geweldig om met je te werken, foto’s te maken, optredens te doen en te kletsen”, schrijft zanger Bryan Adams. „Wat een talent. Ik herinner me mijn eerste Grammy-show waar ik een klein en verlegen Iers meisje ontmoette”, zegt zangeres Melissa Etheridge. „Een van de aardigste mensen. Dit is afschuwelijk”, vindt The Roots-drummer Questlove.

Actrice Jamie Lee Curtis herinnert zich een moment waarop O’Connor a capella zong in een lege kerk in Ierland. „Het was een van de mooiste dingen die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Ik hield van haar en haar muziek.”

Ook actrice Toni Collette bewondert de zangeres. „Ze was zo getalenteerd, zo gul, nederig, veerkrachtig, moedig en oprecht. Wat een stem. Wat een kracht. Mijn hart breekt.”

Ook Ierse premier Leo Varadkar heeft bedroefd gereageerd op het nieuws dat zijn landgenote is overleden. „Haar muziek was geliefd over de hele wereld en haar talent was ongeëvenaard.”

Ook Micheál Martin, de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, prijst de zangeres. „Een van onze grootste muzikale iconen en iemand die zeer geliefd was door de mensen in Ierland en daarbuiten.”

BN’ers

Ook BN’ers reageren op de dood van O’Connor. „Ontzettend triest nieuws”, zegt acteur Bas Muijs. Brainpower noemt haar een „koningin” en Tim Hofman en Georgina Verbaan delen hartjes aan de zangeres.