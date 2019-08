Emotioneel optreden Miley Cyrus na breuk Liam

Niet alleen haar emoties waren zichtbaar tijdens de show. Ook haar nieuwe tatoeage, die ze na de breuk liet zetten, was te zien. Haar nieuwste lichaamsbedekking is een stukje tekst uit het Pixies-nummer The Thing. „My head was feeling scared, but my heart was feeling free”, staat er sierlijk op haar bovenarm geschreven.

Miley en Liam, die ruim tien jaar een knipperlichtrelatie hadden, maakten eerder deze maand bekend na een huwelijk van een jaar uit elkaar te gaan. Haar vrijgezellenbestaan lijkt echter van korte duur. Kort na de breuk werd ze al zoenend gespot met Kaitlynn Carter, haar nieuwe vermeende vlam.

