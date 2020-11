Media-advocaat: ’Hollywood-carrière Johnny Depp voorbij’

„Het is verschrikkelijk voor Depp”, zegt Mark. „Hij zal worden herinnerd als een vrouwenmishandelaar, een dronkaard en een drugsgebruiker. Dat zal op zijn ’grafsteen’ staan”. aldus Stephens, die in het verleden onder anderen Julian Assange bijstond.

Bekijk ook: Warner Bros bevestigt vertrek Johnny Depp

De advocaat baseert zijn uitspraak op het feit dat Johnny Depp bekendmaakte dat hij moest vertrekken bij Harry Potter-filmserie Fantastic Beasts. De acteur liet vrijdag op Instagram weten dat filmstudio Warner Bros. hem heeft verzocht de franchise te verlaten. „En ik heb dat verzoek gerespecteerd en ik ben het ermee eens”, schreef de Pirates of the Caribbean-ster.

Depp had The Sun aangeklaagd wegens smaad, omdat hij in een artikel uit 2018 een „vrouwenmishandelaar” werd genoemd. Een rechter oordeelde maandag dat onvoldoende is bewezen dat er in het artikel sprake is van smaad en dat acteur zijn ex-vrouw Amber Heard wel degelijk heeft mishandeld. Depp gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter.