Paay: ’Hoe dom zou ik zijn om mijn eigen carrière te vernietigen?’

„Ik heb geen flauw idee waar dit vandaan komt. De bewering dat het leek alsof het met mijn telefoon verstuurd werd klopt. Ik werd namelijk gehackt, daar heb ik ook bewijzen van”, aldus Patricia, die zegt geen enkel telefoontje van Quote ontvangen te hebben. „Welke zieke geest heeft bedacht dat ik dit zelf zou hebben verstuurd?”

Tegen Privé zegt ze over de zwarte bladzijde uit dit jaar: „Ik heb er mentaal een enorme klap van gekregen en ben er nog steeds kapot van.” 2018 hoopt ze met een frisse start te beginnen en heeft veel nieuwe plannen waar ze mee aan de slag gaat. „Het gaat juist goed met me, ik ben gelukkig en heb een lieve man, ik wil dit graag achter me laten.”

Eindelijk leek het erop dat de storm rondom de beruchte video was gaan liggen en la Paay verscheen zelfs na haar optreden bij Eva Jinek weer voor het eerst in een groot programma, Maestro. Helaas viel de 68-jarige diva in de tweede aflevering af als deelnemer en stortte volledig in. Tegen Shownieuws zei ze destijds: „Het blijkt dat ik nog lang niet normaal kan functioneren en mijn brutale zelf kan zijn.”

Quote schreef het bericht naar aanleiding van Panorama die stelt dat Paay zelf het filmpje zou hebben verstuurd, maar beweert daarnaast dat Peter R. de Vries zich na het bezoek bij Jinek achteraf ongemakkelijk heeft gevoeld.