Ook Paris Hilton maakt zich zorgen om Britney Spears

„We hebben elkaar deze zomer nog gezien in Malibu en hebben toen samen gegeten. We doen nog steeds best wel wat dingen samen, hoewel nu wat meer virtueel vanwege het coronavirus. Ik houd echt ontzettend veel van Britney”, aldus Paris.

„Britney is een heel puur en lief persoon, daar zit geen kwaad in. Als we samen zijn of elkaar via de telefoon spreken, dan hebben we het altijd over fijne dingen. Muziek, mode...nou ja, dat soort zaken. Ik houd er niet van om over negatieve dingen te praten, dus dat doen we ook niet.”

Paris maakt zich wél zorgen om de toestanden rondom Britney en haar vader Jamie. „Ik vind dat je als volwassen persoon je eigen leven moet kunnen leiden. Dat kan Britney al jaren niet, omdat haar vader haar onder de duim houdt. Maar zij heeft jarenlang keihard gewerkt, vanaf dat ze jong was, en haar eigen geld verdiend. Dan is het toch raar dat ze niet zelf over haar fortuin kan beslissen?”