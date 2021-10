Bibi Breijman en Waylon verwachten tweede kindje

Waylon en Bibi Breijman. Ⓒ ANP/HH

Bibi Breijman is in verwachting van haar tweede kindje. Op Instagram delen de YouTube-ster en haar vriend Waylon een aantal bewerkte foto’s waarop ze te zien is met een zwangere buik.