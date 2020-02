Shannen Doherty weer gediagnosticeerd met kanker

De 48-jarige Shannen, die in 2015 ook al kampte met borstkanker, kreeg de diagnose een jaar geleden maar besloot het nieuws nog niet met de media te delen. „Dat wil ik nog steeds niet. Ik heb het nog steeds niet verwerkt”, legt ze uit. „Er zijn dagen waarop ik zeg: ’Waarom ik?’ En dan bedenk ik me: ’Waarom niet ik?’. Wie zou dit naast mij nog meer verdienen? Niemand verdient het.”

Ondanks haar ziekte besloot de actrice vorig jaar toch mee te doen aan de reboot van Beverly Hills, 90210. De opnames waren zwaar, vooral ook vanwege het overlijden van collega Luke Perry. „Waarom was ik het niet”, dacht Shannen over Luke die plotseling overleed aan een beroerte. „Het was zo raar om gediagnosticeerd te worden en iemand die volledig gezond leek, ging als eerste heen. Het was een totale shock. Het minste wat ik kon doen om hem te eren, was die show.”

Shannen besloot met het nieuws naar buiten te treden vanwege een rechtszaak tegen haar verzekeringsmaatschappij over de schade die haar huis opliep tijdens bosbranden vorig jaar. De actrice dacht dat haar ziekte anders in de rechtbank openbaar was geworden. „Ik wil liever dat mensen het van mij horen. Ik wil niet dat woorden worden verdraaid of dat het in een juridisch document staat. Ik wil dat het echt en authentiek is en dat ik zelf kan bepalen hoe het wordt verteld. Ik wil dat mensen het van mij weten.”