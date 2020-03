Harvey Weinstein weer naar ziekenhuis met hartklachten

Weinstein belandde na zijn veroordeling enkele weken geleden ook al in ziekenhuis Bellevue, waar hij een kleine hartingreep onderging. Zes dagen geleden werd hij weer teruggebracht naar zijn cel in gevangenis Rikers Island. De Hollywoodveteraan verscheen eerder woensdag in een rolstoel in de rechtbank, waar hij een straf van 23 jaar opgelegd kreeg.

De zaak in New York draaide om seksueel misbruik van twee vrouwen in 2006 en 2013. Sinds het wangedrag van de oud-producent aan het licht kwam in 2017 hebben tientallen vrouwen hem beschuldigd van seksuele delicten. In Los Angeles loopt ook een zaak tegen hem. Weinstein ontkent alle beschuldigingen en zijn advocaten gaan in beroep tegen de celstraf.