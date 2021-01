Dan Karaty heeft zicht voor de helft terug

Het jurylid van Holland’s Got Talent raakte vorig jaar aan een oog blind. Hij moet nog altijd 24 uur per dag een zonnebril op, omdat zijn oog nog te gevoelig is voor licht. „Als ik hem afdoe, knipper ik de hele tijd en doet het zeer”, aldus Dan in gesprek met RTL. „Ik heb nog geen honderd procent zicht maar het gaat de goede kant op. Elke week merk ik verschil”, gaat Dan verder. „Ik denk dat het nu op zo’n zestig, zeventig procent zit. Maar het belangrijkste is dat ik weet welke kant het op gaat. Er is geen onzekerheid en geen angst meer.”

In een exclusief interview met Privé sprak hij voor het eerst over de nachtmerrie waarin hij plotseling verkeerde toen hij op een ochtend ineens blind wakker werd. „Een paar maanden geleden voelde ik mij een paar dagen achter elkaar niet zo goed en ergerde ik me aan kleine dingetjes. Mijn linkeroog straalde ineens vreselijk veel pijn uit. Het was zo heftig, dat ik er haast aan onderdoor ging”, vertelde in november hij aangedaan.

„Het breekpunt kwam toen ik op een ochtend helemaal niets meer kon zien door dat oog. Het was compleet donker, ik werd blind wakker! Daarop ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen. Ik zat daar in een kamertje en vroeg: ’Even voor de duidelijkheid, ik ga op een zeker moment wel weer kunnen zien, toch?’ Daarop gaf de dokter aan zich eerst maar eens te willen richten op het überhaupt redden van het oog. Hij wist op dat moment niet eens zeker of dat wel zou lukken. Toen ik dat hoorde, viel ik bijna van mijn stoel. Twee dagen eerder speelde ik nog golf en spelletjes met mijn kinderen, nu stond ik ineens voor het moment waarop mogelijk mijn linkeroog zou moeten worden verwijderd. Naast het ontdekken van de auto-immuunziekte bij ons zoontje in zijn babytijd, was dit het engste moment uit mijn leven.”