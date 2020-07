’Echtgenoot Ghislaine Maxwell schepte op over verovering’

Ⓒ ANP/HH

Eerder deze week werd bekend dat Ghislaine Maxwell, de vermeende madam van Jeffrey Epstein, in het geheim getrouwd zou zijn. Hoewel ze zelf weigert enige informatie te geven over Scott Borgerson, haar vermoedelijke echtgenoot, zou hij zelf juist flink hebben opgeschept over zijn relatie met Maxwell.